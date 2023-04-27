Гастроэнтеролог назвал признаки отравления некачественным мясом

Употребление в пищу некачественного мяса, которое содержит токсины бактерий, приводит к пищевой токсикоинфекции.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов:

"Токсикоинфекция развивается спустя несколько часов после употребления некачественного продукта и начинается, как правило, бурно - рвота, боли в животе, повышение температуры тела (зачастую выше 39°С). Характеризуется коллективным развитием, то есть пищевые расстройства будут в той или иной степени ощущать все участники трапезы".

Однако, по словам врача, это не единственный сценарий развития отравления. Гастроэнтеролог упомянул и о бактериальной кишечной инфекции, когда патогенные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают ее острое расстройство:

"В данном случае симптомы схожи с пищевой токсикоинфекцией, но развиваются не так стремительно, проходит так называемый инкубационный период - до нескольких дней и более. Чтобы обезопасить себя от этой напасти, не употребляйте в пищу сырой и полусырой продукт, время приготовления мяса на углях должно составлять 20 минут и более, тогда большинство патогенов погибнет, и неприятностей попросту не будет".

Также Владимир Неронов рекомендует употреблять приготовленный продукт сразу, а не держать его в тепле долгое время.