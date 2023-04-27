Учёные выяснили, почему нас так тянет к вредной еде, когда мы видим рекламу о ней

Команда исследователей из Мичиганского университета выяснила, что реклама, во время которой людям показывают вредную еду, может поменять их мнение о такой пище. А вот доказательств того, что точно так же на человека влияет реклама со здоровыми продуктами, как раз не было.

Учёные в ходе исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Health Psychology, обнаружили, что у взрослых, которые не придерживались каких-то твёрдых убеждений о влиянии на их эмоции еды, реклама вредной пищи усилила их убеждение в том, что они получат наслаждение от вредной еды. При присмотре рекламы полезных продуктов питания такого эффекта у людей не было.

Приняли участие в этом исследовании 718 человек. Исследования показало, что у участников, которые имели меньше симптомов пищевой зависимости, после просмотра рекламы повысились ожидания того, что они будут после употребления вредной еды испытывать положительные эмоции.

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