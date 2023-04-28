Корейский корн-дог: уличная еда, которую стоит попробовать

Сосиски на палочке в хрустящей панировке - любимая уличная еда корейцев. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, что это и с чем их готовят.

Корн-дог - сытный представитель корейского стритфуда. Он представляет собой сосиску на палочке в сладкой кукурузной (отсюда и название) панировке, которую жарят во фритюре и едят прямо на ходу. Эти сладко-соленые закуски, как и хот-доги, появились в США в 30-е годы и быстро распространились по всему миру. В то время как у нас и в Европе больше полюбили сосиски в тесте, корн-доги особую популярность заслужили в Азии, и особенно - в Южной Корее.

Корейские корн-доги обжаривают в панировке из сладкого риса, муки и дрожжей, балансируя соленый вкус сосиски сладостью хрустящего теста. У корейских корн-догов несколько уникальных вкусов и разновидностей, например:

Сырный корн-дог готовят с мягким сыром, например чеддером или моцареллой, в хрустящей панировке. Сосиску в него можно вообще не класть.

Корн-дог фри, или гамджа корн-дог посыпают кусочками батата или картошки фри, делая закуску еще более питательной.

Рамен корн-дог обжаривают в панировке с крошками быстрой лапши рамена - так он громче хрустит на зубах!

Корн-дог можно приготовить и у себя дома по этому рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ

сосиски 5 шт.

мука пшеничная 0,5 ст.

мука кукурузная 0,5 ст.

молоко мл

яйцо 1 шт.

разрыхлитель теста 0,5 ч. л.

сахар 1 ч. л.

соль 0,25 ч. л.

перец черный и красный

масло растительное

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Яйцо взбить с сахаром, солью и перцем.

Шаг 2

Добавить молоко и кукурузную муку.

Шаг 3

Затем пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать. Тесто получается, как густая сметана.

Шаг 4

Сосиски разрезать поперек на 2 части, насадить на деревянные шпажки для шашлыка, разрезанные на 2 части. Запанировать сосиски в муке.

Шаг 5

Кляр перелить в стакан. Разогреть масло. Окунуть сосиску в кляр.

Шаг 6

Опустить в горячее масло. Жарить на среднем огне, периодически переворачивая, до золотистой корочки.

Шаг 7

Готовые корн доги выложить на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла. Подать с кетчупом. Приятного аппетита!