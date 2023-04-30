Гастроэнтеролог объяснила, как выбрать мясо для шашлыка

Выбирая мясо для шашлыка, важно обращать внимание на его запах и внешний вид, избегать уже маринованного продукта, а также покупать его только в магазинах и на рынках. В противном случае это может привести к отравлению. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. Она объяснила, что учесть при покупке мяса, чтобы шашлык получился вкусным и не навредил здоровью, передает Day.Az.

По словам эксперта, первое правило при выборе мяса для шашлыка - не покупать его у сомнительных продавцов. Например, на стихийных ярмарках, в машинах на дорогах или по объявлению в интернете.

"Эта продукция не проходит ветеринарно-санитарной экспертизы и может быть заражена патогенными бактериями. Съев шашлык из такого мяса, можно заболеть сальмонеллезом, бруцеллезом, трихинеллезом и другими опасными для жизни инфекциями. Лучше покупать мясо в магазинах и на рынках, где у продавцов требуют документы, подтверждающие безопасность продукта", - предостерегла гастроэнтеролог.

Следующее правило - обращать внимание на запах и внешний вид. Свежее мясо, объяснила врач, равномерного цвета, не слишком темное и без пятен. Жир не должен быть ярко-желтым или бурым. На ощупь хорошее мясо упругое: если надавить на него пальцем, оно не оставляет вмятин и сразу принимает первоначальную форму.

"Попросите продавца слегка надрезать выбранный кусок и проследите, что сок не мутный. Аромат мяса должен быть приятным. Если запах или внешний вид вызывает даже малейшие подозрения - от покупки лучше отказаться", - рекомендовала Екатерина Кашух.

Она также посоветовала мариновать мясо самостоятельно. Ведь в промышленном маринаде часто много соли, жира и добавок, которые агрессивно действуют на слизистую оболочку желудка.

"Смесь приправ помогает замаскировать некачественное мясо, делает его более презентабельным и отбивает тухлый запах. Это может привести к отравлению. Поэтому лучше мясо самим - с помощью любимых специй и без большого количества соли и уксуса", - констатировала кандидат наук.