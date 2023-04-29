Пироги с тунцом - РЕЦЕПТ на 6 порций от CASA Baku
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления пирогов с тунцом на 6 порций.
Ингредиенты
600 гр. тунца
200 гр. красного лука
200 гр. кукурузы
200 гр. моркови
2 шт. яиц
200 гр. измельченного сыра
100 гр. панировочных сухарей
100 гр. муки
Метод приготовления
1.- Нарежьте все мелкими кубиками (брюнуазом), обжаривайте лук с кукурузой и морковью до мягкости.
2.- В миске смешайте кусочки тунца с луком, морковью и кукурузой. Добавьте яйца и панировочные сухари.
3.- Добавьте муку и перемешайте. Смесь не должна липнуть. Если она липнет, добавьте еще муки.
4.- Разделите на котлеты весом 70 грамм и поместите в форму для кексов.
5.- Выпекайте в духовке 12 минут при 180 С.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре