Пироги с тунцом

- РЕЦЕПТ на 6 порций от CASA Baku

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления пирогов с тунцом на 6 порций.

Ингредиенты

600 гр. тунца

200 гр. красного лука

200 гр. кукурузы

200 гр. моркови

2 шт. яиц

200 гр. измельченного сыра

100 гр. панировочных сухарей

100 гр. муки

Метод приготовления

1.- Нарежьте все мелкими кубиками (брюнуазом), обжаривайте лук с кукурузой и морковью до мягкости.

2.- В миске смешайте кусочки тунца с луком, морковью и кукурузой. Добавьте яйца и панировочные сухари.

3.- Добавьте муку и перемешайте. Смесь не должна липнуть. Если она липнет, добавьте еще муки.

4.- Разделите на котлеты весом 70 грамм и поместите в форму для кексов.

5.- Выпекайте в духовке 12 минут при 180 С.