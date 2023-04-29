Эта вдохновленная ящерицами таблетка повысит ваш аппетит

Ученые из Массачусетского технологического института, Нью-Йоркского университета и Женской больницы Бригама разработали таблетку в виде капсулы, которая может заставить человека почувствовать голод.

Капсула, известная как FLASH, имеет полимерную внешнюю оболочку со штопорообразными бороздками, которые позволяют электродам подавать электрический ток на слизистую оболочку желудка, что стимулирует эндокринные клетки к выработке грелина, гормона, вызывающего чувство голода.

Капсула начинает действовать в течение 20 минут после приема и вызывает значительный всплеск секреции грелина в течение часа.

Устройство может помочь людям, страдающим от заболеваний, вызывающих отсутствие аппетита.

Вдохновением для создания FLASH послужила кожа австралийской ящерицы. Ящерица имеет текстуру поверхности, которая притягивает капли воды, оседающие на коже, к пасти животного. Внешняя оболочка капсулы имеет гидрофильное покрытие, которое отводит жидкость от мембраны, позволяя электродам полностью контактировать с тканью.

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