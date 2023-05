Что надо знать о завтраке, чтобы успешно похудеть

Американский диетолог Лиза Янг поделилась советами о полезных завтраках для похудения на портале Eat This, Not That.

По словам специалиста, важно увеличить количество белка в рационе, чтобы сжигать нежелательные жировые отложения. Лиза Янг предложила выбирать на завтрак блюда из яиц, овсянку с ягодами и больше фруктов, а также заменить выпечку на цельнозерновой хлеб.

Ягоды, как отмечает эксперт, содержат клетчатку, которая помогает контролировать вес. Для сжигания жира также полезны свежие смузи, зелёные йогурты, киноа, семена льна и чиа.

Диетолог рекомендовала есть сидя, т.к. употребление пищи на ходу может спровоцировать переедание и набор веса.

Важно отметить, что правильное питание играет ключевую роль в здоровом образе жизни. Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова предупредила, что неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья.

