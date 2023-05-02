ИИ научили подбирать рецепты по фото продуктов в холодильнике

Компания PeopleTec разработала искусственный интеллект, который предлагает рецепты исходя из фотографии содержимого холодильника.

Этот уникальный ИИ учитывает такие важные факторы, как стоимость блюда, размер порции и диетические предпочтения.

Для обучения нейронной сети специалисты использовали свыше 200 фотографий открытых холодильников. В результате искусственный интеллект создал 100-страничную книгу рецептов с уникальными рецептами, включающую 30 лучших ингредиентов с фотографий.

Создатели ИИ объяснили, что особенность их работы заключается в адаптации рецепта к разным ограничениям.

Разработчики планируют интегрировать свою технологию в приложения и веб-сервисы, предназначенные как для любителей кулинарии, так и для профессиональных поваров.

Отметим, что теперь, благодаря этому ИИ, готовить станет ещё проще и интереснее.

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