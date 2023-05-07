Что приготовить на костре?

Приближаются майские праздники - лучшее время для пикников на природе и жарки шашлыка. "Лента.ру" собрала рецепты самых простых и вкусных блюд, которые можно приготовить на костре, в том числе в казане, и угостить даже большую компанию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Что пожарить на открытом огне?

На костре можно приготовить много очень простых и вкусных блюд. Чаще всего, выбираясь на природу, россияне жарят шашлык, купаты или колбаски, но список можно разнообразить. Например, угостить семью пловом или картошкой в казане со свежей зеленью и сливочным маслом.

Готовить в казане на костре очень удобно: он рассчитан на много порций, что прекрасно подходит для больших компаний. Кроме того, готовя в казане, не придется постоянно наблюдать за приготовлением еды и переживать, что она подгорит. Сами блюда в нем всегда получаются вкусными, а ингредиенты сохраняют все полезные свойства.

Что можно готовить в казане на костре?

Самое популярное, очень простое и вкусное блюдо, приготовленное в казане, - это плов. Он может быть традиционным - с бараниной, а также с говядиной, курицей или индейкой.

Плов с бараниной

Ингредиенты для плова:

баранина - 1 килограмм;

жир курдючный - 200 граммов;

рис сорта "девзира" - 1 килограмм;

морковь - 1 килограмм;

чеснок - 3 головки;

перец острый - 2 штуки;

лук репчатый - 500 граммов;

зира, молотый кориандр, сушеный барбарис - по щепотке;

соль, перец черный молотый - по вкусу.

Баранину можно заменить другим мясом на свой вкус

Как приготовить плов в казане на костре?

1. Замочите рис в соленой воде температурой около 60 градусов на 2 часа.

2. В это время нарежьте на небольшие кусочки баранину и курдючный жир.

3. Нарежьте морковь, репчатый лук. Чеснок резать не надо.

4. Поставьте казан на огонь, дайте ему разогреться, затем растопите курдючный жир. Добавьте в него лук, нарезанный полукольцами, обжарьте до золотистого цвета. Затем поместите туда баранину и обжарьте мясо с луком в течение 5-7 минут.

5. Выложите в казан морковь, добавьте зиру, кориандр, немного ягод сушеного барбариса и соль. Обжарьте морковь, пока она не станет мягкой.

6. Залейте в казан 2 литра горячей воды и оставьте кипеть примерно на час. Через 40 минут добавьте туда 3 головки чеснока и перцы. Оставьте вариться под крышкой еще 20 минут.

7. Промойте рис и аккуратно добавьте его в казан. Накройте казан крышкой и оставьте тушиться до готовности.

8. Когда рис сварится, сделайте в нем ложкой отверстия до дна казана, чтобы выпарилась лишняя влага. Затем накройте казан крышкой и дайте блюду настояться около 40 минут.

Басма из баранины

Басма - очень простое и сытное блюдо узбекской кухни, состоящее из мяса и овощей. Его удобно готовить в казане на компанию из пяти-десяти человек.

Ингредиенты для басмы:

баранина - 1 килограмм;

немного курдючного жира;

капуста - 1 кочан;

чеснок - 2 головки;

помидор - 4 штуки;

перец болгарский - 4 штуки;

лук репчатый - 8 штук;

картофель - 1 килограмм;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

специи, зелень - по вкусу.

Как приготовить басму в казане на костре?

1. Выложите на дно казана кусочки курдючного жира, сверху - мясо (баранину можно заменить на любое другое), натертое приправами.

2. Вторым слоем сверху положите колечки моркови, репчатого лука, половинки головок чеснока, добавьте соль, черный молотый перец.

3. Третьим слоем добавьте картофелины среднего размера - их не нужно резать. Посыпьте зирой.

4. Накройте блюдо дольками помидоров и кружочками перцев, посыпьте свежей зеленью.

5. Сверху уложите капустные листья и оставить тушиться на 2 часа. Воду добавлять не нужно - блюдо готовится в собственном соку.

Шурпа из говядины в казане на костре

Шурпа - тоже очень легкое в приготовлении и вкусное блюдо. "Первое и второе - два в одном" - говорят о нем повара. Шурпа из говядины, приготовленная на открытом огне, всегда получается наваристой, густой и ароматной. В ее состав входят мясо и овощи. Овощи можно выбирать разные, исходя из сезона.

Ингредиенты для шурпы:

говядина (чаще всего используют ее, но можно заменить бараниной) - 1 килограмм;

перец болгарский, лук репчатый - по 2 штуки,

морковь - 2 штуки;

масло растительное - 5 столовых ложек;

помидоры - 400 граммов;

картофель - 6 штук;

кукуруза - 1 початок;

перец чили, чеснок, свежая зелень - по вкусу;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

базилик, зира - по 0,5 чайной ложки.

Как готовить шурпу в казане на костре?

1. Разожгите костер, установите казан, влейте туда немного растительного масла. Когда оно нагреется, добавьте кусочки говядины.

2. Обжарьте мясо на среднем костре около 15 минут, пока у него не зарумянятся все стороны.

3. Обжарьте лук, нарезанный крупными кубиками. Добавьте немного воды, накройте крышкой и оставьте еще на 10 минут. Лук станет мягким и напитает мясо ароматом.

4. Нарежьте морковь кружочками, натрите помидоры без шкурки на терке - для этого сначала нужно разрезать их пополам. Добавьте их в шурпу, а также положите туда нарезанный чеснок, немного соли и зиру и перемешайте. Накройте крышкой на 5 минут.

5. Уберите крышку и перемешайте содержимое казана. Добавьте кукурузу, нарезанную на куски (можно заменить ее на баклажаны), и стручки острого перца.

6. Крупно нарежьте очищенный картофель. Оставшиеся помидоры разрежьте на 4 части, болгарские перцы измельчите полосками. Отправьте все в казан. На этом этапе добавьте специи и любимые приправы, паприку, соль, перец черный молотый.

7. Влейте в казан воду. Если хотите получить густой суп, то добавьте воды так, чтобы она не до конца покрывала все овощи. Если хотите шурпу пожиже, влейте воды на два-пять пальцев поверх продуктов. Учтите, что жидкость частично выкипит.

8. Через полчаса откройте крышку и попробуйте на соль. При необходимости досолите. Шурпа будет готова через час-полтора.

9. В конце приготовления откройте крышку и оставьте шурпу над тлеющими угольками на 5-10 минут. За это время суп напитается ароматами костра. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью.

Жаркое с картошкой в казане

Картофель в казане получается очень мягким и нежным, с легким ароматом дыма. Можно приготовить его с любым мясом на свой вкус и по желанию добавить овощи.

Ингредиенты для жаркого с картошкой в казане:

мясо (свинина или говядина) - 1 килограмм;

картофель - 1 килограмм;

морковь, лук репчатый - 1 килограмм,

масло растительное - 150 миллилитров;

вода - 500 миллилитров;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

свежая зелень - по вкусу.

Как приготовить жаркое с картошкой в казане на костре?

1. Нарежьте мясо и картофель крупными кусками, перемешайте мясо со специями.

2. Добавьте в казан масло, всыпьте картофель и обжарьте до румяной корочки. Отложите картошку и добавьте мясо, обжарьте его.

3. Обжарьте лук и морковь, добавив его к мясу. Через 10 минут влейте в казан воду и протушите около 10 минут.

4. Добавьте картофель, накройте казан крышкой и готовьте около 30-40 минут. Получившееся блюдо можно украсить свежей зеленью.

Молодая картошка в казане на костре

Ингредиенты для молодого картофеля на костре:

мелкий молодой картофель - 1 килограмм;

чеснок - 1 головка;

пучок укропа или другая свежая зелень - по вкусу;

растительное масло - 100 милллитров;

сливочное масло по вкусу.

Как приготовить молодую картошку в казане на костре?

1. Тщательно вымойте картошку. Раскалите в казане масло и отправьте ее туда.

2. Готовьте картошку в казане около 20 минут на слабом огне.

3. Добавьте дольки чеснока и готовьте еще 5-7 минут.

4. В конце посыпьте укропом и оставьте еще на 5 минут под крышкой.

5. Подавайте со сливочным маслом, свежей зеленью и овощами по вкусу.

Уха на костре в казане

Уха, приготовленная на открытом огне, сильно отличается от рыбного супа, который обычно варят в домашних условиях. Она получается особенно вкусной и наваристой, с манящим ароматом дыма. Лучше всего готовить уху из свежей речной форели.

Ингредиенты для ухи на костре:

форель - 1 штука;

картофель - 5 штук;

морковь, лук репчатый - по 1 штуке;

лавровый лист - 2 штуки;

вода - 2 литра;

специи, свежая зелень - по вкусу.

Как приготовить уху в казане на костре?

1. Разделайте форель и нарежьте ее крупными кусками.

2. Отправьте в казан хвост, голову и плавники, залейте 2 литрами воды и доведите до кипения.

3. Одновременно нарежьте соломкой морковь и лук, а картошку - брусочками. Снимите пену, проварите бульон около 10 минут и удалите рыбные обрезки.

4. Отправьте в бульон овощи и варите до готовности картошки.

5. Добавьте кусочки форели и варите уху в казане на костре еще около 10 минут.

6. В конце добавьте специи и рубленую зелень по вкусу.