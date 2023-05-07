В журналах и интернете предложений и советов на тему "Диета. Минус 12 кг за 2 недели" не так уж и много. Так, например, большую популярность обретает "Диета для ленивых", которая гарантированно обещает уничтожить эти ненавистные лишние килограммы за рекордный период, если нет на то каких-нибудь противопоказаний. Обратите внимание! Не рекомендовано использовать диету людям, страдающим гипертонией, диабетом, а также имеющим проблемы с мочеполовой и сердечно-сосудистой системами. Если у вас всё в порядке, тогда вам, как говорится, и карты в руки. Только вот название для диеты явно выбрано неправильное. Кто ж может назвать ленивым человека, решившего отважиться на такой экстрим? Ведь впереди огромный труд над собой, над своими пристрастиями и желаниями, всяческие лишения и, может быть, даже разочарования... Но когда на горизонте маячит чудесное платье, в котором вы будете выглядеть сногсшибательно, мысли о предстоящих трудностях уходят на задний план, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Теперь поговорим более подробно о самой диете, её особенностях и требованиях. Основывается "Диета. Минус 12 кг за 2 недели" или Диета для ленивых на приёме чистой воды. Перед каждым приёмом пищи нужно выпивать 2 стакана воды, но не залпом, а мелкими глотками, и приступать к трапезе только через 20 минут. Таким образом, за день вы должны будете выпить 1,5-2 л литра воды. После каждого приёма пищи - в течение 2 часов никакой жидкости. Те, кто опробовал эту диету на себе, говорят, что это самое трудное. Сдержаться и не выпить хотя бы глоток сока или чая - настоящее испытание силы воли. Если желание похудеть у вас сильнее жажды, вы справитесь.

Питьё чистой воды принесёт пользу вашему организму. По утверждениям диетологов, чистая вода выводит из толстого кишечника токсины, способствуя тем самым очищению всего организма, стимулирует обмен веществ и улучшает пищеварительный процесс и общее состояние организма. Ещё одно условие: вода не должна быть ледяной. Комнатной температуры, тепловатая или приятно горячая (не обжигающая!).

О запрещённых продуктах следует сказать отдельно. Как иногда пишут в диетах, "есть можно всё, кроме..." И вот этого "кроме" столько, что понимаешь, что, в общем-то, всё нельзя. В нашем случае из рациона следует исключить вкусности-сладости, выпечку, соль, консервы, любимый майонез, магазинную газировку и сок, жирные и острые продукты, жареные блюда, сливочное масло, алкоголь и следует забыть о перекусах на бегу и посиделках за кофе с конфетами. Если без сладкого совсем лихо, можете побаловать себя три раза за две недели горсточкой кураги, чернослива, изюма или 1 столовой ложкой мёда.

Что же тогда есть, спросите вы, если всё любимое и желанное вошло в список запрещённых продуктов? Вот несколько примеров. В качестве завтрака: обезжиренный творог, йогурт или брынза, причём есть их можно сколько угодно. Не чаще трёх раз в неделю можно позволить себе 150 г каш - геркулесовой, гречневой или рисовой.

На обед: любые свежие овощи, отварное постное мясо (курица, утка или кролик) или кусочек отварной нежирной рыбы, ломтик цельнозернового хлеба. На ужин - сплошные витамины: овощные и фруктовые блюда. Не гонитесь за иноземными бананами, ешьте наши яблоки, они принесут больше пользы.

На основе всего вышесказанного вы сами сможете составить себе меню на 2 недели. Голодать вы точно не будете. Но длительное отсутствие жиров и соли в рационе может привести к нарушению работы всего организма в целом, поэтому дольше двух недель сидеть на такой диете строго запрещено! Вернуться к ней можно только через год. Чистая вода, которую вы будете пить в течение диеты, наполняет желудок и притупляет чувство голода, но не заглушает его полностью. Организм требует еды и совсем отказываться от неё не стоит (это для тех, кто вдруг решит для достижения скорейшего результата вовсе отказаться от еды и пить одну воду). Вода улучшает обменные процессы, желудок начинает вырабатывать желудочный сок и за неимением возможности что-то переваривать, просто начинает "есть сам себя". Не испытывайте себя на прочность, потерять здоровье можно легко, возвратить трудно, а порой и невозможно.

Конечно, большинство из нас знает, от чего полнеет, но желание доставить себе, любимой, удовольствие, перекрывает всё, пока однажды не наступает момент, когда похудеть становится жизненно необходимо. Наступает тот самый момент, когда требуется она - Диета. Минус 12 кг за 2 недели - это, конечно, крайние меры. Собственно говоря, это и не диета вовсе, это попытка резко развернуться в сторону правильного образа жизни. Но желательно всё же сделать это не так экстремально, а гораздо медленнее, приучая свой организм жить и питаться правильно.

Не стоит отчаиваться, если вместо 12 запланированных килограммов вы потеряете немного меньше. Это особенности вашего организма, который не хочет отдавать то, что накапливал годами и бережно откладывал про запас. Возможно, вам понадобится не 14, а 20 или больше дней для достижения результата. Процесс уже запущен и волей-неволей организму придётся расстаться с лишними килограммами. Выходить из диеты нужно постепенно. Помните, всё делаем не торопясь - пьём чистую воду, едим полезные продукты и медленно выходим из диеты. Список запрещённых продуктов останется прежним. Но на выходе из диеты к списку разрешённых продуктов обязательно нужно добавить растительные и животные жиры в тех количествах, которые необходимы вашему организму. На нашем сайте есть множество тем и статей про диеты, здоровое питание и витамины. Загляните, почитайте!

Хотя не исключено, что многие, почувствовав лёгкость в теле, станут благоразумнее относиться к тому, что они едят и как, пересмотрят свои жизненные приоритеты и разработают для себя новые правила. И ещё: не переживайте во время диеты, думая только о конечном результате и воспринимая похудение как тяжёлое испытание. Живите полноценно, общайтесь с друзьями, уделяйте внимание близким, чаще гуляйте пешком, начинайте каждый свой день с улыбки - это важно! Попробуйте делать по утрам зарядку. Достаточно нескольких простых упражнений, чтобы почувствовать, как пробуждается к жизни ваш организм. Словом, стройнейте правильно, стройнейте с удовольствием!