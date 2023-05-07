Караси в духовке готовятся просто и быстро, заморочиться придется лишь с разделыванием рыбы - очищением от чешуи, удалением жабр и внутренностей (плавники и голову можно оставить). Во время этого процесса старайтесь аккуратно извлечь кишки, чтобы не вытекла желчь - она может сделать вкус мякоти горькой. Когда вы проделали все необходимые процедуры, тушки карасей следует тщательно промыть под холодной проточной водой, после чего обсушить с помощью бумажных полотенец, натереть солью и специями и замариновать, если это необходимо - майонез, сметана, лимонный сок и соевый соус подойдут лучше всего. Кстати, использование лимонного сока дополнительно помогает размягчить мелкие косточки в рыбе. При этом также рекомендуется предварительно сделать поперечные надрезы ножом на рыбе через каждые 5-10 мм в зависимости от габаритов тушки, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Караси в духовке могут запекаться на противне, в фольге или в рукаве, а добавление к ним овощей позволит не готовить гарнир отдельно, существенно сэкономив время и силы. Небольшие рыбешки доходят до готовности за 20-25 минут, тогда как крупной тушке может потребоваться 1 час. И пусть карась - рыба, совершенно далекая от деликатесной, соблюдение простых правил и добавление необходимых ингредиентов способны совершить чудесное превращение, сделав из простого обитателя озер и прудов желанное блюдо с потрясающим вкусом на радость всей семье. Давайте пробовать?

Караси, запеченные в духовке с луком и майонезом

Ингредиенты:

4 карася,

200 г майонеза,

3 луковицы,

2 столовые ложки растительного масла,

соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Очищенных и выпотрошенных карасей посолить и поперчить снаружи и внутри. Выстелить противень фольгой, слегка смазать фольгу маслом. На фольгу выложить большую часть лука, нарезанного кольцами. Поверх лука разместить рыбу, посыпать оставшимся луком и смазать майонезом. Запекать около 25 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Караси, запеченные в фольге с овощами

Ингредиенты:

2 карася,

1 большая луковица,

1 большая морковь,

1 лимон,

1/2 пучка укропа или петрушки,

соль и специи для рыбы по вкусу,

растительное масло.

Приготовление:

Подготовленных карасей посолить, сбрызнуть лимонным соком и натереть специями. Оставить для маринования на час. На противень, выстеленный фольгой, выложить нарезанный полукольцами лук и ломтики моркови. Поверх овощей выложить карасей, на каждую рыбу - по два кружка лимона. Слегка смазать растительным маслом и завернуть фольгу. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 15 минут, после чего раскрыть фольгу и готовить еще около 20 минут, пока на рыбе не появится аппетитная румяная корочка. Посыпать карасей рубленой зеленью и подавать.

Караси, запеченные в сметане и сливках

Ингредиенты:

1 кг карасей небольшого размера,

1 луковица,

1 стакан сметаны,

1/2 стакана сливок,

1/2 лимона,

растительное масло,

соль и молотый черный перец по вкусу,

зелень укропа.

Приготовление:

На очищенных и выпотрошенных карасях сделать надрезы в виде ромбиков с обеих сторон - расстояние между надсечками должно составлять около 5 мм. Сбрызнуть тушки лимонном соком, посолить, поперчить и дать промариноваться 20-30 минут. После этого обсушить рыбу с помощью бумажных полотенец. Разогреть растительное масло в сковороде и обжарить нарезанный кольцами лук. Затем обжарить карасей примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Предварительная обжарка поможет размягчить мелкие кости.

Выложить рыбу с луком в форму для запекания и залить слегка подсоленной и приправленной перцем смесью из сметаны и сливок. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке от 20 до 30 минут, пока блюдо не подрумянится. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанным укропом и подавать.

Караси, запеченные в сметане с картофелем

Ингредиенты:

3 карася,

800 г картофеля,

200 г сметаны,

3-4 зубчика чеснока,

3 столовые ложки лимонного сока,

1 столовая ложка специй для рыбы,

соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовленных карасей натереть солью и специями. Сбрызнуть лимонным соком и дать постоять 10-15 минут. Смешать сметану и пропущенный через пресс чеснок. Поперчить соус по вкусу. Половину приготовленного соуса смешать с картофелем, нарезанным кубиками. Оставшимся соусом смазать карасей и выложить рыбу на противень, выстеленный фольгой (фольгу слегка смазать растительным маслом). По краям выложить картофель и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Карась, фаршированный овощами и грибами

Ингредиенты:

тушка карася весом около 700 г,

1 луковица,

1 морковь,

4 шампиньона,

соль, молотый черный перец и другие специи по вкусу,

растительное масло,

зелень укропа и петрушки.

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 градусов. Очищенного и выпотрошенного карася натереть солью и специями на свой вкус. Нарезать овощи и грибы кубиками небольшого размера и слегка обжарить в растительном масле в течение 2-3 минут. Нафаршировать данной смесью карася и завернуть в фольгу. Запекать в течение 40-45 минут. Готового карася посыпать рубленой зеленью перед подачей на стол.

Запеченные караси в соевом соусе с чесноком

Ингредиенты:

600 г карасей,

2 столовые ложки соевого соуса,

2 столовые ложки растительного масла,

1/2 лимона,

2-3 зубчика чеснока,

молотый черный перец и приправа для рыбы по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления маринада смешать соевый соус, лимонный сок, 1 столовую ложку растительного масла, пропущенный через пресс чеснок, черный перец и приправу для рыбы по вкусу. Мариновать в полученной смеси очищенных и выпотрошенных карасей на протяжении часа. Противень выстелить фольгой, фольгу смазать оставшимся маслом. Выложить рыбу и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до золотистого цвета.

Караси, запеченные с помидорами и укропом

Ингредиенты:

3-4 карася,

2 помидора,

1 луковица,

3-4 веточки укропа,

3-4 столовые ложки майонеза,

соль и специи для рыбы по вкусу,

растительное масло.

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. На подготовленных карасях сделать крестообразные надрезы ножом. Посолить и поперчить снаружи и внутри. Положить внутрь карасей несколько ломтиков помидора и по одной веточке укропа. В разрезы на рыбе вставить нарезанный лук. Смазать карасей майонезом и запекать на противне, выстеленным фольгой (фольгу смазать маслом), от 20 до 30 минут, пока рыба не подрумянится.