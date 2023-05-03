Суп с чечевицей, курицей и овощами

Чечевица занимает первое место среди бобовых по содержанию белка. Она легко усваивается организмом и достаточно питательна. Куриный суп с чечевицей и овощами - отличный вариант для сытного и полезного обеда.

Чтобы сделать суп более ароматным и насыщенным, обжарьте вместе с луком и морковью один мелко порезанный стебель сельдерея и несколько измельченных зубчиков чеснока.

Ингредиенты

вода - 2 литра

курица - половина (600 г)

чечевица красная - 150 г

картофель - 4 шт.

морковь - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

сельдерей - 1 стебель

чеснок - 2 зубчика

соль, черный перец молотый

зелень (укроп, петрушка)

растительное масло - 30 мл

Приготовление

Курицу положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, посолите, поперчите. Варите до готовности, снимая пену, 30 минут. Затем курицу извлеките из бульона, немного остудите и отделите мясо от костей. Разберите на небольшие кусочки. Бульон процедите и положите в него мясо, а кости выбросите.

Очищенный картофель нарежьте небольшими кусочками, чечевицу промойте. Выложите в мясной бульон. Доведите до кипения и варите до готовности 10-15 минут.

Морковь нарежьте соломкой, лук и сельдерей - мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжаривайте на растительном масле, помешивая, пять минут и выложите в суп.

Перед подачей посыпьте суп мелкой нарезанной зеленью.

Советы

Красная чечевица не требует предварительного замачивания, а зеленая варится дольше.

Если любите суп погуще, то можно добавить чечевицы немного больше.

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