Употребляйте этот продукт, если у вас слабое сердце

Нутрициолог Екатерина Маркова сообщила, что включение болгарского перца в рацион благоприятно сказывается на людях с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий.

И, конечно же, прекрасным источником витамина С. Но здесь стоит иметь в виду, что для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и керамическим ножом.

Специалист уточнила, что благодаря содержанию в болгарском перце витаминов Р и С стенки сосудов станут более эластичными, поэтому наиболее благоприятный эффект от этого продукта наблюдается у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Нутрициолог предупредила, что перец является представителем пасленовых, в связи с этим стоит отслеживать индивидуальную реакцию каждого человека. Она добавила, что этот продукт стоит исключить из употребления людям с аутоиммунными заболеваниями.

Источник