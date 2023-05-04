Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Рецепти, смачні поради, город та теплиця" поделилась простым рецептом вкусной сметанно-медовой заправки для весенних салатов.

По словам блогера, эта заправка сделает сезонные салаты еще вкуснее. Сметанно-медовый соус лучше всего подойдет к салатам, в составе которых есть шпинат, салатные листья, щавель, зеленый лук, редис, дайкон, огурец и яйца.

Продукты для соуса

250 г сметаны любой жирности;

три сваренных яичных желтка;

2 ч. л. лимонного сока;

1 ст. л. без горки жидкого меда;

зеленый укроп,

соль по вкусу.

Приготовление

Яйца натереть на терку, затем все ингредиенты перемешать и заправить любой салат из сезонных овощей.

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