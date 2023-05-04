Приготовьте эту заправку всего из 4 ингредиентов – и любой сезонный салат станет еще вкуснее. Рецепт соуса из самых простых продуктов
Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Рецепти, смачні поради, город та теплиця" поделилась простым рецептом вкусной сметанно-медовой заправки для весенних салатов.
По словам блогера, эта заправка сделает сезонные салаты еще вкуснее. Сметанно-медовый соус лучше всего подойдет к салатам, в составе которых есть шпинат, салатные листья, щавель, зеленый лук, редис, дайкон, огурец и яйца.
Продукты для соуса
250 г сметаны любой жирности;
три сваренных яичных желтка;
2 ч. л. лимонного сока;
1 ст. л. без горки жидкого меда;
зеленый укроп,
соль по вкусу.
Приготовление
Яйца натереть на терку, затем все ингредиенты перемешать и заправить любой салат из сезонных овощей.
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