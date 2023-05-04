В 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона - лучший рецепт торта за копейки
Готовим невероятно вкусный торт Сникерс без выпечки за 15 минут. Необыкновенный рецепт, который выходит у всех.
Вам понадобятся:
Печенье шоколадное - 1 пачка 400 гр
Молоко - 500 мл
Яйца (только желтки) - 3 шт
Сахар - 80 гр
Мука - 30 гр
Ванильный сахар - 1 пакетик
Масло сливочное - 40 гр
Сгущенка варенная - 1 банка
Арахис или любые другие орешки - 100 гр
Как готовить
Яйца помыть, отделить желтки от белка.
В глубокую миску переложить желтки, добавить сахар, ванильный сахар. Все хорошо перемешать.
Добавить к желткам муку и снова перемешать.
Молоко должно быть горячим. Влить молоко и сразу перемешать.
Переливаем крем в кастрюлю с толстым дном.
Ставим на огонь и помешиваем крем для торта. Обязательно это делать, чтобы не образовались комочки.
Как только крем загустел, добавляем сливочное масло.
Заварной крем для торта Сникерс готов.
Как собрать:
В любую форму для выпечки добавляем 2 столовые ложки заварного крема.
Потом печенье с какао, далее сгущеное молоко.
Сверху поливаем заварным кремом.
И так повторяем слои для торта, пока не закончится крем и печенье.
Верхний слой торта без выпечки поливаем сгущенкой и посыпаем арахисом или любыми другими орешками.
Чтобы торт был вкуснее, даем ему настоятся в холодильнике несколько часов
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