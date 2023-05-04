Назван диетический продукт, который полезен для профилактики рака

Врач-диетолог Марина Макиша пообщалась с "Народными Новостями" о продукте, который может выступать в качестве профилактики онкологических заболеваний. Речь о тыкве, которую, по мнению специалиста, можно есть почти каждый день.

"Во-первых, это источник бета-каротина. Бета-каротин, это провитамин А. Грубо говоря, это предшественник витамина А, можем просто заявить, как витамин А. Его там содержится достаточно много, как раз об этом говорит оранжевый цвет. Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов, это значит, что это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний", - раскрыла пользу тыквы специалист.

Она отметила, что тыква богата клетчаткой и калием, которые благотворно действуют на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, продукт имеет низкую углеводную нагрузку, в связи с чем употреблять ее можно и во время диеты.

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