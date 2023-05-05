https://news.day.az/gurmaniya/1561734.html Приготовьте этот сезонный салат всего из 4 основных ингредиентов
пучок шпината;
Приготовьте этот сезонный салат всего из 4 основных ингредиентов
Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Готую з любов'ю. Рецепти на кожен день" опубликовала рецепт вкусного сезонного салата из шпината с лососем.
Продукты:
пучок шпината;
4 помидора черри;
100 г слабосоленого лосося;
4 вареных перепелиных яйца;
2 ст. л. оливкового масла;
соль, перец по вкусу;
сок апельсина;
семена тыквы, кунжут или орешки.
Приготовление
Нарезаем лосось, яйца и помидоры.
Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.
Сверху посыпаем семенами и орешками.
Выдавливаем сок апельсина.
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