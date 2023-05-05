Приготовьте этот сезонный салат всего из 4 основных ингредиентов
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Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Готую з любов'ю. Рецепти на кожен день" опубликовала рецепт вкусного сезонного салата из шпината с лососем.

Продукты:

пучок шпината; 
4 помидора черри; 
100 г слабосоленого лосося; 
4 вареных перепелиных яйца; 
2 ст. л. оливкового масла; 
соль, перец по вкусу;
сок апельсина; 
семена тыквы, кунжут или орешки.

Приготовление

Нарезаем лосось, яйца и помидоры. 

Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом. 

Сверху посыпаем семенами и орешками. 

Выдавливаем сок апельсина.

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