Приготовьте этот сезонный салат всего из 4 основных ингредиентов

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Готую з любов'ю. Рецепти на кожен день" опубликовала рецепт вкусного сезонного салата из шпината с лососем.

Продукты:

пучок шпината;

4 помидора черри;

100 г слабосоленого лосося;

4 вареных перепелиных яйца;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу;

сок апельсина;

семена тыквы, кунжут или орешки.

Приготовление

Нарезаем лосось, яйца и помидоры.

Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.

Сверху посыпаем семенами и орешками.

Выдавливаем сок апельсина.

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