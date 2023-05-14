Нутрициолог предупредила о вреде употребления соли

Опасные последствия употребления в пищу большого количества соли назвала "Мосленте" врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она напомнила, что рекомендуемая суточная доза хлорида натрия составляет 2-5 граммов в сутки, передает Day.Az.

"Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения - к хроническому заболеванию почек", - сказала Ирина Юзуп.

Кроме того, соль в больших количествах разрушает сосуды, повышает давление и негативно влияет на работу сердца.

Отследить количество употребляемой соли сложно, отметила Юзуп. Ее добавляют в консервы, соусы, колбасы, хлеб и полуфабрикаты. "Попробуйте отказаться от соли на 3-5 дней, вы заметите существенную разницу. Сигналы от вкусовых рецепторов будут другими, скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты - они покажутся вам слишком солеными", - порекомендовала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что не стоит совсем исключать хлорид натрия из рациона. По ее словам, "обессоливание" также грозит организму нарушением работы сердечно-сосудистой, мочевыводящей и нервной систем.