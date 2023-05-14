В Японии выпустили самое дорогое мороженое в мире, пишет Oddity Central. Стоимость десерта составляет $6700 за порцию, а в его состав входят белые трюфели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что для приготовления элитного мороженого использовалась основа из молока, двух видов сыра, яичных желтков, лука-порея. В составе также используется пармезан, белый трюфель и сусальное золото. Десерт имеет "легкую сладость", сложный вкус и гладкую текстуру.

Кроме того, вместе с мороженым продается металлическая десертная ложка ручной работы. Производитель мороженого рекомендует дать ему немного растаять перед подачей. Затем добавить в него трюфельное масло для усиления вкуса. Примечательно, что у десерта, как уверяют создатели, нет срока годности.