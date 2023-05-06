И у шаурмы есть польза для организма

Шаурму, как и любой другой фастфуд, принято считать вредным блюдом. Однако вред и польза определяется ингредиентами, которые входят в состав угощения, убежден врач-диетолог Алексей Кабанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, по словам эксперта, самыми полезными ингредиентами шаурмы считаются овощи - капуста, свежий огурец, репчатый лук. Эти продукты имеют в своем составе много минералов, антиоксидантов, а также обладают невысокой калорийностью.

Диетолог отметил, что капуста считается продуктом-антиканцерогеном, который подавляет развитие раковых клеток. Препятствуют развитию рака пищеварительного тракта и молочной железы и лук, чеснок, поскольку содержат много биологически активных веществ.

"Что касается соуса в шаурме - традиционно в нем используют соус на основе йогурта с добавлением чеснока, трав и специй. При этом несладкий йогурт - пробиотик, источник полезных кишечных бактерий. Они благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ", - рассказал эксперт.

Но злоупотреблять шаурмой все же не стоит, ведь блюдо содержит и не самые полезные ингредиенты. Например, если шаурма содержит красное мясо, а не курицу, то следует помнить, что в процессе жарки в ней образуются канцерогенные вещества: гетероциклические амины, связанные с возникновением злокачественных опухолей в кишечнике.

"Не полезен в шаурме и лаваш, так как он выпекается из муки высших сортов. Такая мука практически полностью лишена витаминов и клетчатки, зато отличается высоким гликемическим индексом и довольно калорийна: в одном листе тонкого лаваша 120 ккал, причем это пустые, бесполезные калории, не имеющие питательной ценности. Более полезный вариант - шаурма в тарелке, без лаваша", - резюмировал диетолог.