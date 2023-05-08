Является ли гречка полезным продуктом?

Гречневая каша, оладьи из гречки, мука для блинов - мы используем гречку в разном виде. О пользе этой любимой многими крупы расскажет Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Является экологически чистым продуктом.

Вы знали о том, что при выращивании гречки не используются удобрения? Поэтому можно не волноваться за ее качество: это действительно натуральный и полезный продукт.

2. Способна поднять настроение.

Попробуйте есть гречневую кашу по утрам и убедитесь, что она не только подарит заряд энергии на весь день, но и улучшит психоэмоциональное состояние.

3. Поможет справиться с бессонницей.

Гречишной шелухой наполняют специальные подушки, которые помогают спокойно спать и не просыпаться по ночам. Правда, неизвестно, насколько научно обоснована эта методика.

4. Восстановит запас ценного белка.

В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока. Кроме того, гречка усваивается гораздо легче мясных продуктов за счет своего растительного происхождения.

5. Идеально подходит для диет.

Если вы стремитесь сбросить несколько лишних килограммов, то обратите внимание на гречку. Концентрация витаминов и минеральных веществ в гречке в 1,5-3 раза выше, чем в любых других крупах. Эти полезные ингредиенты ускоряют обмен веществ и способствуют выведению лишней жидкости из организма.

Что приготовить из гречки

Любители здорового питания давно и по достоинству оценили горячий хлеб и другие продукты из гречневой муки. По утрам настоящим чудом могут стать также гречневые хлопья, которые позволяют приготовить завтрак за считаные минуты.

Хлеб и булочки кулинары, как правило, выпекают из смеси гречневой, пшеничной и ржаной муки. Благодаря этому составу нормализуется пищеварение и сокращается глютен.