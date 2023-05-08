Супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - РЕЦЕПТ
Как приготовить вкусный и простой паштет за 1 минуту. Рецепт намазки из шпрот, разлетается на ура.
Готовим изумительный паштет за 1 минуту из шпрот. Восхитительный рецепт, который просто разлетается с тарелок.
Подавать паштет из шпрот обязательно на вкусных гренках из хлеба. Закуска на все века, которая будет вашим коронным блюдом.
Вам понадобятся:
Шпроты - 1 банка
Плавленый сыр - шт
Яйцо (отварное) - 1 шт
Зелень
Чеснок - 1 зубчик
Сливочное масло - 50 гр
Приготовление
Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.
В блендер добавляем шпроты. Масло предварительно немного слить, но не все.
Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер.
Далее яйцо и сливочное масло.
1 зубчик чеснока для вкуса и зелень.
Взбить блендером до однородной массы.
Отправить на 5 минут в холодильник.
Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль.
Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.
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