Диетолог назвала варианты идеального завтрака

Варианты идеального завтрака в беседе с "Мослентой" назвала диетолог, врач-эндокринолог Полина Жаркова. Специалист призвала следить за соотношением продуктов в первый прием пищи, передает Day.Az.

"Идеальный завтрак состоит из ваших любимых продуктов. Вопрос в соотношении этих продуктов. Прием пищи должен быть сбалансирован. В этом нам поможет метод тарелки: 1/2 тарелки овощи и фрукты, 1/4 белка и 1/4 углеводов", - пояснила эксперт.

Если на завтрак каша, то из цельного зерна, которое варится не менее 15 минут, продолжила Жаркова. В такое блюдо также можно добавить ягоды и несколько любых орехов. Другой пример сбалансированного завтрака - бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком буженины, листовым салатом, слайсами помидора и огурца, отметила она.