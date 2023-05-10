Польза средиземноморской диеты для здоровья

Врач, спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин раскрыл секреты долголетия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Он сообщил, что здоровье долгожителей по всему миру связано с ежедневным рационом. По его словам, уже давно доказана польза средиземноморской диеты, в которую входят морепродукты и рыба жирных сортов. Врач отметил, что эти продукты содержат много необходимых жирных кислот, витаминов и минералов.

Специалист подчеркнул, что в рационе жителей Италии и Испании много свежих овощей, фруктов и зелени, которые нормализуют работу ЖКТ. По его словам, они также используют свежевыжатое оливковое масло, которое богато насыщенными жирами. Врач сообщил, что такая диета помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза.

Нутрициолог также подчеркнул, что особенного внимания заслуживают долгожители Кавказа. По его словам, в их рационе много жареного красного мяса. Врач предупредил, что этот продукт увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. При этом жители Кавказа едят мясо веками, и их ЖКТ уже приспособлен к его перевариванию, сказал он. "Кроме того, феномен долгожительства в горных районах Кавказа связывают с употреблением талой воды - есть исследования, которые доказывают её пользу для здоровья", - сказал специалист.