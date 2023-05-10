Супы не так полезны, как вы думали

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух выступила с предупреждением о потенциальном вреде супов на мясных или рыбных бульонах для людей с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, такие супы обычно богаты жирами и высококалорийны, особенно из-за таких ингредиентов, как картофель и вермишель в их составе.

Доктор Кашух особо предостерегла от употребления супов на основе жирных концентрированных мясных бульонов, таких как борщ, харчо и солянка, людей с такими заболеваниями, как панкреатит, гастрит, холецистит и энтероколит.

В противовес этому она подчеркнула пользу легких овощных супов, которые считаются диетическими блюдами. Овощные супы помогают регулировать моторику желудочно-кишечного тракта и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.

Доктор Кашух рекомендовала включать овощные супы в рацион, особенно в период снижения веса или лечения.

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