3 сладости, которые полезны для здоровья

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал о трёх сладких продуктах, полезных для здоровья при отсутствии противопоказаний - сахарного диабета, аллергии и сопутствующих заболеваний.

Полезными сладостями врач назвал зефир, халву и пастилу. По словам Алендеева, зефир богат глюкозой, фосфором и кальцием, помогающими функционированию кровеносной системы. Также эти микроэлементы снижают холестерин в крови и способствуют работе мозга.

Халва - и подсолнечная, и арахисовая - полезна наличием витаминов А, В, Е, отвечающих за качество памяти, зрения и работу сердца.

Не менее полезна и пастила, но при условии, что продукт сделан из яблок, не имеет красителей и консервантов.

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