Какие напитки помогают лучше переварить шашлык

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова поделилась советами о том, какие напитки помогают лучше переварить жареное мясо.

Так, специалист рекомендовала запивать шашлык водой или натуральными соками. Богданова объяснила, что баранина идеально сочетается с яблочным соком, который утолит жажду и добавит вкусовые нюансы, не забивая аромат мяса.

Виноградный и ананасовый соки, по её словам, подходят для курицы и индейки, а томатный сок - для жирной свинины.

Диетолог отметила, что сухое вино также может помочь переварить шашлык, но стоит помнить об опасности алкоголя для организма. "Важно помнить, что вино обезвоживает, и в целом от алкоголя лучше отказаться", - сказала она.

Не забыла эксперт и о любителях молочных продуктов. Им Зоя Богданова предложила запивать шашлык таном, который поможет организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи.

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