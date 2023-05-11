Запеканка из горсти фарша накормит всю семью - бюджетный рецепт простого ужина
Прекрасный способ быстро и дешево накормить всю семью
Запеканки - это идеальный вариант, когда нужно всех накормить ужином, но времени на это много нет. Если вы уже готовили нежную запеканку с овощами, обратите внимание на этот рецепт блюда с картофелем и рисом.
Это блюдо быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет.
Ингредиенты:
200 г говяжьего фарша
500 г картофеля
150 г риса
1 морковь
0,5 луковицы
200 мл воды
1 ст. л. томатной пасты
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. сметаны
50 г твердого сыра
соль
специи по вкусу
Способ приготовления:
Рис отвариваем до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем их на сковороде.
Рис и зажарку смешиваем, добавляем фарш. Делаем из этой смеси небольшие шарики.
Картофель нарезаем кружочками. Выкладываем картофель и шарики в смазанную маслом форму.
Запекаем блюдо в разогретой духовке 20 минут при 180 градусах. За это время приготовим заливку:
смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль, специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 15 минут.
Запеканку посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр расплавился.
Такое блюдо станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Поскольку там есть рис и картофель, то он не нуждается в дополнительном гарнире.
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