Запеканка из горсти фарша накормит всю семью

Прекрасный способ быстро и дешево накормить всю семью

Запеканки - это идеальный вариант, когда нужно всех накормить ужином, но времени на это много нет. Если вы уже готовили нежную запеканку с овощами, обратите внимание на этот рецепт блюда с картофелем и рисом.

Это блюдо быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет.

Ингредиенты:

200 г говяжьего фарша

500 г картофеля

150 г риса

1 морковь

0,5 луковицы

200 мл воды

1 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сметаны

50 г твердого сыра

соль

специи по вкусу

Способ приготовления:

Рис отвариваем до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем их на сковороде.

Рис и зажарку смешиваем, добавляем фарш. Делаем из этой смеси небольшие шарики.

Картофель нарезаем кружочками. Выкладываем картофель и шарики в смазанную маслом форму.

Запекаем блюдо в разогретой духовке 20 минут при 180 градусах. За это время приготовим заливку:

смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль, специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 15 минут.

Запеканку посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр расплавился.

Такое блюдо станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Поскольку там есть рис и картофель, то он не нуждается в дополнительном гарнире.

Источник