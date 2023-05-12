Как вкусно приготовить шампиньоны: 4 простых рецепта на каждый день
Шампиньоны - очень вкусные и полезные грибы. Sport24 делится интересными рецептами с шампиньонами, которые вы легко сможете приготовить дома.
Рецепт пасты с шампиньонами
Ингредиенты:
Спагетти - 300 граммов;
Шампиньоны - 300 граммов;
Сливки 20% - 200 миллилитров;
Твердый сыр - 70 граммов;
Лук репчатый - 1 штука;
Чеснок - 1 зубчик;
Оливковое масло - 20 миллилитров;
Сливочное масло - 30 граммов;
Зелень - по желанию;
Соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте на сковороде сливочное и оливковое масло. Обжарьте в нем измельченный чеснок и лук.
Добавьте тонко нарезанные шампиньоны и обжаривайте их до золотистого цвета.
Посолите, добавьте перец и сливки. Прикрутите огонь до минимума и тушите 10 минут.
В это время отварите спагетти до состояния аль-денте.
Добавьте готовые спагетти к грибам - перемешайте.
Посыпьте готовое блюдо натертым сыром и зеленью.
Рецепт супа-пюре из шампиньонов
Ингредиенты:
Шампиньоны - 700 граммов;
Картофель - 500 граммов;
Лук репчатый - 1 штука;
Сливки 20% - 200 граммов;
Сливочное масло - 20 граммов;
Зелень - пожеланию;
Соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
Лук нарежьте соломкой и обжарьте его до золотистого цвета на сливочном масле.
Грибы нарежьте произвольно и добавьте к луку - продолжайте обжаривать вместе около 10 минут.
Налейте в кастрюлю 60 миллилитров воды, добавьте обжаренные грибы и картофель, нарезанный кубиками. Добавляем соль, перец и доводим до кипения, после чего на среднем огне варим около 15 минут (до размягчения картофеля).
Снимите с плиты и с помощью погружного блендера измельчите в пюре.
Добавьте сливки и верните кастрюлю на огонь - доведите до кипения, постоянно помешивая.
Разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью по желанию.
Рецепт салата с шампиньонами
Ингредиенты:
Руккола - 100 граммов;
Шампиньоны - 300 граммов;
Помидоры черри - 100 граммов;
Лук красный - 1 штука;
Оливковое масло - 3 столовые ложки;
Соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
Промойте и просушите рукколу, выложите в глубокую тарелку.
Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими кусочками. Обжарьте в масле до золотистой корочки вместе с луком и добавьте к рукколе
Черри промойте и нарежьте на половинки - добавьте в салат.
Посолите и поперчите салат, заправьте оливковым маслом. По желанию можно добавить немного семян чиа или подсолнечника, а также кунжут.
Рецепт маринованных шампиньонов
Ингредиенты:
Шампиньоны (маленькие) - 500 граммов;
Чеснок - 3 зубчика;
Уксус 9% - 2 столовые ложки;
Растительное масло - 50 миллилитров;
Перец горошком - 5 горошин;
Лавровый лист - 2 штуки;
Сахар - 1 чайная ложка;
Соль - 1 чайная ложка;
Вода - 600 миллилитров.
Приготовление:
Поставьте на огонь воду и добавьте в нее зубчики чеснока, перец и лавровый лист. Проварите 5 минут.
В кипящую воду добавьте соль и сахар - помешивайте до полного растворения.
Добавьте уксус и масло.
Шампиньоны хорошо промойте, а затем опустите их в кастрюлю с маринадом. Варите на небольшом огне 10 минут.
Снимите грибы с огня и дайте им остыть. Переложите в банки вместе с маринадом и закройте их - уберите в холодильник на ночь.
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