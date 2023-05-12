Шампиньоны - очень вкусные и полезные грибы. Sport24 делится интересными рецептами с шампиньонами, которые вы легко сможете приготовить дома.

Рецепт пасты с шампиньонами

Ингредиенты:

Спагетти - 300 граммов;

Шампиньоны - 300 граммов;

Сливки 20% - 200 миллилитров;

Твердый сыр - 70 граммов;

Лук репчатый - 1 штука;

Чеснок - 1 зубчик;

Оливковое масло - 20 миллилитров;

Сливочное масло - 30 граммов;

Зелень - по желанию;

Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте на сковороде сливочное и оливковое масло. Обжарьте в нем измельченный чеснок и лук.

Добавьте тонко нарезанные шампиньоны и обжаривайте их до золотистого цвета.

Посолите, добавьте перец и сливки. Прикрутите огонь до минимума и тушите 10 минут.

В это время отварите спагетти до состояния аль-денте.

Добавьте готовые спагетти к грибам - перемешайте.

Посыпьте готовое блюдо натертым сыром и зеленью.

Рецепт супа-пюре из шампиньонов

Ингредиенты:

Шампиньоны - 700 граммов;

Картофель - 500 граммов;

Лук репчатый - 1 штука;

Сливки 20% - 200 граммов;

Сливочное масло - 20 граммов;

Зелень - пожеланию;

Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте соломкой и обжарьте его до золотистого цвета на сливочном масле.

Грибы нарежьте произвольно и добавьте к луку - продолжайте обжаривать вместе около 10 минут.

Налейте в кастрюлю 60 миллилитров воды, добавьте обжаренные грибы и картофель, нарезанный кубиками. Добавляем соль, перец и доводим до кипения, после чего на среднем огне варим около 15 минут (до размягчения картофеля).

Снимите с плиты и с помощью погружного блендера измельчите в пюре.

Добавьте сливки и верните кастрюлю на огонь - доведите до кипения, постоянно помешивая.

Разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью по желанию.

Рецепт салата с шампиньонами

Ингредиенты:

Руккола - 100 граммов;

Шампиньоны - 300 граммов;

Помидоры черри - 100 граммов;

Лук красный - 1 штука;

Оливковое масло - 3 столовые ложки;

Соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Промойте и просушите рукколу, выложите в глубокую тарелку.

Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими кусочками. Обжарьте в масле до золотистой корочки вместе с луком и добавьте к рукколе

Черри промойте и нарежьте на половинки - добавьте в салат.

Посолите и поперчите салат, заправьте оливковым маслом. По желанию можно добавить немного семян чиа или подсолнечника, а также кунжут.

Рецепт маринованных шампиньонов

Ингредиенты:

Шампиньоны (маленькие) - 500 граммов;

Чеснок - 3 зубчика;

Уксус 9% - 2 столовые ложки;

Растительное масло - 50 миллилитров;

Перец горошком - 5 горошин;

Лавровый лист - 2 штуки;

Сахар - 1 чайная ложка;

Соль - 1 чайная ложка;

Вода - 600 миллилитров.

Приготовление:

Поставьте на огонь воду и добавьте в нее зубчики чеснока, перец и лавровый лист. Проварите 5 минут.

В кипящую воду добавьте соль и сахар - помешивайте до полного растворения.

Добавьте уксус и масло.

Шампиньоны хорошо промойте, а затем опустите их в кастрюлю с маринадом. Варите на небольшом огне 10 минут.

Снимите грибы с огня и дайте им остыть. Переложите в банки вместе с маринадом и закройте их - уберите в холодильник на ночь.

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