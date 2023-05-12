Почему пожилым людям опасно для здоровья есть сосиски

А вы знали, что сосиски могут быть опасными для пожилых людей? Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об этом во время недавнего интервью для "Москвы 24".

Солёные и полные добавок, сосиски могут нанести серьёзный ущерб здоровью пожилых людей, особенно тем, кто страдает проблемами с сердцем и давлением.

Сердечная недостаточность - обычное состояние в пожилом возрасте и большое количество соли в сосисках может усугубить ситуацию. "Сосиски не очень подходят для ежедневного употребления", - предупредила Дианова.

Но что насчёт всех этих добавок? Дианова отметила, что они наносят удар по печени и поджелудочной железе, особенно у людей старшего возраста.

Если мысли о том, чтобы полностью отказаться от сосисок, приводят вас в уныние, специалист предложила компромисс: выбирайте сосиски с минимальным количеством добавок и ограничьтесь одной-двумя в неделю.

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