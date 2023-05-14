Врач оценила опасность просроченных продуктов

Употребление просроченных продуктов может привести к отравлению, поэтому их нужно выбрасывать, а не пытаться переработать. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, передает Day.Az.

"Никакие просроченные продукты есть нельзя. Ничего с ними делать нельзя: ни варить, ни обжаривать, их просто надо выбросить. Это же касается и хлеба, если он заплесневел. Даже если мы видим плесень на небольшом участке, она все равно проникает намного глубже. Это все надо выкидывать", - подчеркнула эксперт.

"В продуктах белкового происхождения - это чаще всего колбаса, сосиски, сыр, яйца и так далее - по окончании срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. Больший титр микробов на пищевых продуктах чреват отравлением. Рвота, диарея, повышение температуры - это симптомы, которые характерны для микробного отравления", - отметила Марина Аплетаева.

Употребление просроченного хлеба может привести к отравлению плесневыми грибами. "Дрожжевые грибы могут вызвать отравление, схожее по симптоматике с микробным. Тоже может быть тошнота, головная боль. Это больше интоксикация. Все всасывается в кровь, попадает в печень, и она может не справиться с этим количеством токсинов. Может быть рвота, в меньшей степени - диарея", - предупредила Аплетаева.

Также опасно употреблять любые просроченные сложнокомпонентные продукты. "Речь идет о том, когда мы берем продукт, смотрим на его состав и видим какие-то пищевые добавки. Мы не знаем, что с ними может происходить по окончании срока годности, как они разлагаются, на какие составляющие. Поэтому лучше все-таки не употреблять ничего просроченного", - заключила специалист.

