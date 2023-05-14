Стало известно, чем будут кормить участников Олимпийских игр 2024 года в Париже

Более 500 блюд будут представлены в меню столовой в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что блюда будут разработаны с учетом особых диет, пищевых привычек и религиозных убеждений. Ежедневно планируется приготавливать около 40 000 блюд. Вместимость столовой составит 3 500 человек. Также в Олимпийской деревне будет открыта булочная с традиционными французскими багетами, круассанами и другой выпечкой, при этом спортсменам не будут предлагать алкогольные напитки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.