https://news.day.az/gurmaniya/1563962.html Стало известно, чем будут кормить участников Олимпийских игр 2024 года в Париже
Стало известно, чем будут кормить участников Олимпийских игр 2024 года в Париже
Более 500 блюд будут представлены в меню столовой в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что блюда будут разработаны с учетом особых диет, пищевых привычек и религиозных убеждений. Ежедневно планируется приготавливать около 40 000 блюд. Вместимость столовой составит 3 500 человек. Также в Олимпийской деревне будет открыта булочная с традиционными французскими багетами, круассанами и другой выпечкой, при этом спортсменам не будут предлагать алкогольные напитки.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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