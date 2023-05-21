Bloomberg сообщил о росте цен на кофе

Высокий спрос на кофейные зерна сорта робуста и плохой урожай на плантациях спровоцировали повышение оптовой стоимости кофе этого вида почти до 12-летнего максимума. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, рост популярности робусты вызван высокой инфляцией и общим повышением стоимости жизни. Этому сорту отдают предпочтение в силу большей доступности по сравнению с арабикой, его также часто используют в приготовлении растворимого кофе.

По данным агентства, ситуация усугубляется дефицитом продукции. Фермеры Вьетнама, крупнейшего в мире производителя кофе этого сорта, переключились на выращивание авокадо и дуриана из-за подорожавших удобрений. В результате урожай плодов кофейного дерева в республике стал самым низким за последние четрые года. Кофейные плантации в Бразилии страдают из-за засухи, а посадки в Индонезии - от проливных дождей.

Общий объем поставок кофейных зерен на мировой рынок растет. "Произошло такое сильное смещение спроса от более дорогого кофе [к более доступному], что рынок не удовлетворяется экспортом более дорогой робусты", - отмечает представитель американской консалтинговой компании Джужит Гейнс.

В статье подчеркивается, что глобальный дефицит зерен сорта робуста едва ли удастся преодолеть в ближайшее время. В Германии, имеющей статус крупнейшего рынка потребления кофе в Европе, за последний год растворимый кофе вырос в цене примерно на 20%. При этом рост стоимости самих кофейных зерен за этот период замедлился.