https://news.day.az/gurmaniya/1564417.html Названа безопасная для здоровья доза пива в день
Названа безопасная для здоровья доза пива в день
Допустимую безопасную для здоровья дозу пива в день назвал в интервью "Абзацу" врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, допустимо выпивать не более двух стаканов - 500 миллилитров, передает Day.Az.
Эксперт подчеркнул, что пиво не должно употребляться ежедневно, иначе даже допустимая доза нанесет вред организму. Особенно осторожно с этим алкогольным напитком надо быть людям с проблемами с ЖКТ и аллергическими реакциями. У последних пиво может вызывать обострение заболеваний. Кроме того, по словам врача, не следует пить пиво из пластиковой тары, лучше отдавать предпочтение напиткам в темном стекле.
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