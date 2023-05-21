Названа безопасная для здоровья доза пива в день

Допустимую безопасную для здоровья дозу пива в день назвал в интервью "Абзацу" врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, допустимо выпивать не более двух стаканов - 500 миллилитров, передает Day.Az.

Эксперт подчеркнул, что пиво не должно употребляться ежедневно, иначе даже допустимая доза нанесет вред организму. Особенно осторожно с этим алкогольным напитком надо быть людям с проблемами с ЖКТ и аллергическими реакциями. У последних пиво может вызывать обострение заболеваний. Кроме того, по словам врача, не следует пить пиво из пластиковой тары, лучше отдавать предпочтение напиткам в темном стекле.