Рулет из лаваша с крабовыми палочками - Рецепт - ФОТО
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, это самый простой вариант приготовления закуски, самый вкусный и самый быстрый рецепт, чтобы порадовать гостей, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты
Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.
Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.
Посыпать мелко нашинкованным укропом.
Посыпать тертыми отварными яйцами.
Посыпать сверху тертыми крабовыми палочками.
Посыпать тертым сыром.
Свернуть туго в рулет.
Разрезать на порционные ломтики.
Выложить на блюдо с листьями салата.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками готов. Подавать к праздничному новогоднему столу.
Приятного аппетита! С Наступающим Новым годом!
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