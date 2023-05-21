Рулет из лаваша с крабовыми палочками
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Рулет из лаваша с крабовыми палочками, это самый простой вариант приготовления закуски, самый вкусный и самый быстрый рецепт, чтобы порадовать гостей, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты

Крабовые палочки100 г
Яйца3 шт
Лист тонкого лаваша1 шт
Сыр50 г
Укроп1 пучок
Сыр плавленый2 ст. л.
Приготовление
 

Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.

Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.

Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.

Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.

Посыпать мелко нашинкованным укропом.

Посыпать мелко нашинкованным укропом.

Поспать тертыми отварными яйцами.

Посыпать тертыми отварными яйцами.

Посыпать сверху тертыми крабовыми палочками.

Посыпать сверху тертыми крабовыми палочками.

Посыпать тертым сыром.

Посыпать тертым сыром.

Свернуть туго в рулет.

Свернуть туго в рулет.

Разрезать на порционные ломтики.

Разрезать на порционные ломтики.

Выложить на блюдо с листьями салата.

Выложить на блюдо с листьями салата.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками готов. Подавать к праздничному новогоднему столу.

Приятного аппетита! С Наступающим Новым годом!