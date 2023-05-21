Пассивная готовка: что это такое и как помогает сэкономить время?

Зачем держать плиту все время включенной, если можно обойтись без нее? Некоторые блюда отлично готовятся пассивным способом - на остаточном тепле, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Пассивной готовкой называют процесс приготовления, который не требует постоянно держать включенными печь или плиту. Достаточно просто нагреть сковороду, кастрюлю или духовку до максимальной температуры в первые несколько минут, а довести блюдо до готовности можно на остаточном тепле.

Многие повара ценят метод пассивной готовки за возможность сэкономить электричество или газ. Более того, это помогает сэкономить и усилия, и время: за блюдом, которое готовится пассивно, не обязательно слишком внимательно следить, и можно отвлечься на другие дела - резать салаты, подготавливать другие блюда, сервировать готовое и так далее. Наконец, пассивная готовка пригодится тем, кто выезжает отдыхать на природу или в загородный дом. Там, где запас горючего для газовых плит и горелок ограничен, пассивная готовка может настоящим спасением.

Конечно, некоторые блюда лучше подходят для пассивной готовки, чем другие. Идеально на остаточном тепле готовятся гарниры, например рис, макароны и гречка: они впитывают оставшуюся в кастрюле воду и доходят до готовности под крышкой даже без постоянно кипящей воды.

В пассивном режиме хорошо готовятся овощи, такие как брокколи и цветная капуста. При доведении до готовности на пару в кастрюле или на разогретом противне, они получаются более хрустящими, чем при варке. А еще к ним можно добавить чили и немного уксуса, чтобы добавить яркий экзотический вкус.

Рыба тоже отлично подходит для того, чтобы довести ее до готовности на остаточном тепле сковороды или духовки. Это позволяет сохранить текстуру рыбного филе и не сделать его слишком сухим. Лучше всего попробовать приготовить таким образом треску, пикшу или минтая. Перед запеканием рыбу можно выдержать в маринаде или кокосовом молоке.

Впрочем, есть свои минусы: пассивная готовка, и особенно варка, может занять больше времени, чем обычно. Остаточное тепло со временем убывает, и под конец блюдо остается теплым. Так что пассивно готовить нужно в плотно закрытой посуде и не давать теплу слишком быстро улетучиться.