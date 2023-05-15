Названы продукты, которые помогут уснуть

Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, в интервью Gazeta.ru рассказала о том, как нужно питаться при бессоннице. Эксперт отметила, что сну способствуют продукты, содержащие триптофан, магний, мелатонин, передает Day.Az.

"Они есть в темном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе", - сообщил нутрициолог.

Перед сном, по словам Ольги Деккер, следует отказаться от алкоголя, кофеина, сильных специй, жирных и тяжелых блюд.

Кроме этого, эксперт посоветовала избегать перекусов перед сном, особенно сладких и высококалорийных.

"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", - заявила она.