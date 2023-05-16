MODY’S провел вечер эксклюзивной сервировки стола с Наргиз Бабаевой

11 мая премиальный бутик MODY'S провел закрытый вечер на тему "Həri Masası" с Наргиз Бабаевой - владельцем сети ресторанов MyDom by Nargiz.

Атмосферная джазовая музыка, изысканные закуски и присутствие знаменитостей сделали данный вечер незабываемым и напоминающим ресторанчик в стиле Прованс.

Цель данного вечера, которая произвела фурор и приковала все взгляды гостей на изысканный стол, стала демонстрация Наргиз ханум своей сервировки. Владелица MyDom by Nargiz накрыла роскошный стол, используя премиальную посуду от MODY'S, при этом рассказывая различные, интересные истории и факты о философии сервировки. Гости были ошеломлены тем, как можно так красиво и креативно накрывать стол, уникально подавать овощные и фруктовые нарезки, орехи со льдом и другие блюда, уходя от шаблонной сервировки.

Восхищаясь лиможским фарфором, французским хрусталем и другими аксессуарами из серебра, гости данного мероприятия также ознакомились с другими коллекциями от таких брендов, как BACI MILANO, NIKKO, CRISTAL DE PARIS, MALERAS, PIP STUDIO и т.д., которые можно приобрести в бутике MODY'S.