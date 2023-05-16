Чем чревато употребление арбузных семечек

"Москва 24" пообщалось с нутрициологом Марией Розановой на тему вреда употребления арбуза вместе с семечками.

Как выяснилось, арбузные семечки опасны тем, что могут привести к расстройствам пищеварения. Сообщается, что происходит это ввиду их плотной оболочки, которая не позволяет организму ее переварить.

"Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий", - предупредила Розанова.

Эксперт также рассказала, какой категории людей употребление арбузных семечек особенно опасно. Речь о детях до трех лет и беременных женщинах. Дело в том, что семечки способны негативно сказаться на уровне возможной аллергии.

По словам Розановой, арбузные семечки богаты аминокислотой цитруллином, распадающейся в организме с высвобождением аммиака. И если для здоровых людей это не опасно, то у людей с патологиями мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии - это может быть негативно повлиять на здоровье.

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