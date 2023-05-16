Раскрыта связь между развитием рака и употреблением колбасы

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал россиянам о связи между развитием рака и злоупотреблением колбасой.

Нескольким ранее мы уже писали о продуктах, которые увеличивают риск развития злокачественных образований. По данным онколога Евгения Черемушкина, этот список можно пополнить красным мясом и колбасой. Специалист отметил, что свежеприготовленное мясо не вредит здоровью, в отличии от консервированных продуктов и колбасных изделий.

"Скорее речь идет не о свежеприготовленном мясе, а о консервированном мясе. То, что касается других продуктов, - это прямое или косвенное воздействие канцерогенных веществ, которые являются стабилизаторами, консервантами и прочим", - рассказал Черемушкин, отметив, что все это способствует возникновению воспалений. Последние, при продолжительном течении, чреваты возникновением опухоли.

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