Подлива превратит котлеты в ресторанное блюдо - рецепт, который спросят все
Приготовить идеальный обед - просто
Многие из нас очень любят ароматные, нежные и вкусные котлеты. Но если подать их не только с гарниром, но и с подливкой, получится просто невероятное блюдо.
Ароматная и аппетитная сметанно-луковая подлива по рецепту Pixelinform отлично подойдет не только к мясным или овощным котлетам, но и блюдам из рыбы или курицы. Если же вам она кажется чуть-чуть банальной, рекомендуем добавить немного крепкого бульона, белого вина или грибного настоя.
Как приготовить сметанно-луковую подливу к котлетам
Ингредиенты:
сладкая паприка молотая - 5 г;
белый лук салатный - 450 г;
питьевая вода - 240 мл;
просеянная мука пшеничная - 40 г;
сладкое сливочное масло размягченное - 60 г;
тертый мускатный орех - 4 г;
соль морская - по своему вкусу;
густая сметана - 140 мл;
крупномоленный черный перец - 5 г.
Способ приготовления:
Лук почистить и промыть холодной водой, порезать. Переложить овощи в глубокую сковороду и несколько минут обжаривать в сливочном масле до прозрачности.
Добавить муку, специи, тщательно перемешать ингредиенты, посолить и обжаривать в течение 2 минут.
Влить сметану, добавить воду и перемешать сметанно-луковую подливку.
Тушить подливку в течение 3 минут, слегка остудить и подавать с мясными сочными котлетами.
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