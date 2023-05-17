Перечислены продукты с успокаивающим эффектом

Врача-диетолог Анна Белоусова рассказала о продуктах, обладающих успокаивающим эффектом.

Как выяснилось, некоторые овощи в сыром виде имеют бодрящее действие, а после термической обработки, напротив, успокаивают.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать - успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная - успокаивающим", - поделилась Белоусова. В список успокаивающих после термообработки овощей также вошли кабачки и тыквы.

Успокоить нервную систему можно и за счет сладостей. По словам врача, чем больше десерт похож на пышку, кекс или пирожное, тем большим успокаивающий эффектом он наделен.

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