Перечислены продукты с успокаивающим эффектом
Врача-диетолог Анна Белоусова рассказала о продуктах, обладающих успокаивающим эффектом.
Как выяснилось, некоторые овощи в сыром виде имеют бодрящее действие, а после термической обработки, напротив, успокаивают.
"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать - успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная - успокаивающим", - поделилась Белоусова. В список успокаивающих после термообработки овощей также вошли кабачки и тыквы.
Успокоить нервную систему можно и за счет сладостей. По словам врача, чем больше десерт похож на пышку, кекс или пирожное, тем большим успокаивающий эффектом он наделен.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре