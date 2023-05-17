Какие продукты полезные при стрессе

Издание Bangalore Mirror пообщалось с индийским врачом-диетологом Шивани Сикри (Shivani Sikri) на тему пользы определенных продуктов во время усталости и стресса.

Так, по словам специалиста, во время стрессового состояния человеку следует избавиться от дефицита витамина C. Для этого следует употреблять такие продукты, как киви, цитрусовые, шпинат и перец. Также обогатить организм силами можно за счет белка, получить который можно из яиц и чечевицы.

Ощущение вялости может быть обусловлено и недостатком железа в крови. Им богаты горох, киноа, сухофрукты, темный шоколад и тофу. В то же время, усталость возникает и при дефиците селена, который можно получить из яиц, бобовых и орехов.

Полезными при стрессе были названы и мед, бананы и какао.

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