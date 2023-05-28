Развеян распространенный миф о кофе

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о кофе. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он назвал полезным употребление этого напитка натощак вопреки распространенному мнению о вреде данной привычки. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист опроверг утверждение о том, что пить кофе натощак вредно для здоровья. "Для многих людей вообще чашка кофе натощак - это прекрасный способ освободить желчный пузырь от застоявшейся желчи", - пояснил Агапкин.

Медик также отметил, что употребление кофе на голодный желудок помогает людям с запорами стимулировать моторику желчно-кишечного тракта. Врач объяснил, что таким образом употребление этого напитка натощак, наоборот, для многих людей полезно.