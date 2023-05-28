В Британии заключенных будут обучать кулинарному искусству, пишет Daily Star. Преподавать мастерство готовки будут повара, которых пригласили из Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что обучение пройдут 15 заключенных. Они будут готовить еду для сети ресторанов азиатской кухни, а учить их будут повара из Японии. Под руководством профессионалов заключенные уже приготовили 450 порций курицы с карри.

"Наша совместная работа оказалась очень успешной, мы продолжим сотрудничество в этой области", - рассказал представитель ресторанов.

В тюрьме также довольны сотрудничеством. По мнению полицейских, привлечение заключенных к работе - лучший способ сократить количество правонарушений и обеспечить безопасность общества.