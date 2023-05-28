Диетолог раскрыл способ есть и худеть

Способ есть и худеть раскрыл в своем видеоблоге на платформе "Яндекс. Дзен" доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он посоветовал сосредоточиться на сытных, но низкокалорийных продуктах, есть каши и рыбу, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"Не все понимают, что сытность и калорийность продукта - это не одно и то же. Есть продукты сытные и низкокалорийные, а есть несытные, но высококалорийные", - заявил Гинзбург.

В качестве примеров он привел алкоголь и сахар, которые не удовлетворяют аппетит, но при этом приводят к желанию есть больше и, соответственно, к увеличению веса. Еще один пример - сметана, у которой может быть разный процент жирности (а значит, и разная калорийность), но сытность при этом одинаковая.

Диетолог перечислил продукты, на которых стоит сосредоточиться. Это грубый хлеб, каши, в частности гречка, не разваренные макароны, зелень, овощи, нежирные крупяные супы, белая рыба типа хека и трески, нежирное мясо, нежирные кисломолочные продукты.

"Овощей можно есть много, при этом в день к ним можно добавить пару ложек льняного или оливкового масла, ложку зеленого горошка, ложку орехов. Ягод тоже желательно есть не больше пары ложек в день. Можно пить зеленый чай с молоком без сахара, есть по паре долек горького шоколада в сутки", - рассказал эксперт.

Употребление жирного мяса, если очень хочется, лучше сократить до одного раза в неделю. Два раза в неделю можно есть жирную рыбу типа скумбрии или сельди - это нужно, чтобы получить достаточное количество омега-3 жирных кислот.

"Если чередовать все эти продукты, вы никогда не съедите больше 2000 килокалорий в день. Если при этом вы подвижны, энергичны и хорошо спите, вы будете тратить чуть больше, чем получаете. Эта маленькая разница позволит вам потихонечку, на килограмм-два в месяц худеть", - объяснил врач.