Хитромудрые турецкие котлеты заменят полноценный ужин

Каждая котлетка запекается под шапкой из сырного картофельного пюре

Все любят вкусные котлеты. Но есть такие рецепты, которые поднимают обычное блюдо к совершенно новому уровню.

Это можно сказать о турецких котлетах "Хасан-Паша". Каждая котлета из говядины запекается под шапкой из картофельного пюре и сыра. Выходит невероятно аппетитно. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

Картофель - 2-3 штуки;

Молоко - 70-100 мл;

Сливочное масло - 1 ст. кровати;

Чеддер или другой сыр - 50 г;

Соль - по вкусу;

Репчатый лук - 1 штука;

Яйцо - 1 штука;

Фарш из говядины - 500 г;

Панировочные сухари - 3 ст. ложки;

Перец черный молотый - по вкусу;

Тмин молотый - ⅓ ч. ложки;

Растительное масло - 1 ст. кровати;

Томатная паста - 1 ст. кровати;

Вода - 200 мл.

Способ приготовления:

Сварите картофель. Слейте воду, добавьте молоко со сливочным маслом и растолчите, чтобы получилось пюре.

Сыр натрите на мелкой терке и перемешайте с картофелем. Посолите. Лук измельчите в блендере или натрите на крупной терке. Яйцо немного взбейте. Фарш смешайте с луком, сухарями, яйцом, ½ чайной ложки соли, перцем и тмином. Из этой массы сформируйте круглые заготовки.

Выложите будущие котлеты в форму, смазанную растительным маслом. В центре каждой сделайте небольшую "ямку".

Форму поставьте в духовку предварительно разогретую до 180 °С. Приблизительно на 20 минут. Когда котлеты схватятся, на каждый из них выкладываем пюре с сыром.

Томатную пасту смешиваем с горячей водой и солью. Аккуратно вливаем соус в форму. Запекаем еще примерно 10 минут.

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