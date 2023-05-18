Хитромудрые турецкие котлеты заменят полноценный ужин - простой рецепт
Каждая котлетка запекается под шапкой из сырного картофельного пюре
Все любят вкусные котлеты. Но есть такие рецепты, которые поднимают обычное блюдо к совершенно новому уровню.
Это можно сказать о турецких котлетах "Хасан-Паша". Каждая котлета из говядины запекается под шапкой из картофельного пюре и сыра. Выходит невероятно аппетитно. Рецептом поделились на Pixelinform.
Ингредиенты:
Картофель - 2-3 штуки;
Молоко - 70-100 мл;
Сливочное масло - 1 ст. кровати;
Чеддер или другой сыр - 50 г;
Соль - по вкусу;
Репчатый лук - 1 штука;
Яйцо - 1 штука;
Фарш из говядины - 500 г;
Панировочные сухари - 3 ст. ложки;
Перец черный молотый - по вкусу;
Тмин молотый - ⅓ ч. ложки;
Растительное масло - 1 ст. кровати;
Томатная паста - 1 ст. кровати;
Вода - 200 мл.
Способ приготовления:
Сварите картофель. Слейте воду, добавьте молоко со сливочным маслом и растолчите, чтобы получилось пюре.
Сыр натрите на мелкой терке и перемешайте с картофелем. Посолите. Лук измельчите в блендере или натрите на крупной терке. Яйцо немного взбейте. Фарш смешайте с луком, сухарями, яйцом, ½ чайной ложки соли, перцем и тмином. Из этой массы сформируйте круглые заготовки.
Выложите будущие котлеты в форму, смазанную растительным маслом. В центре каждой сделайте небольшую "ямку".
Форму поставьте в духовку предварительно разогретую до 180 °С. Приблизительно на 20 минут. Когда котлеты схватятся, на каждый из них выкладываем пюре с сыром.
Томатную пасту смешиваем с горячей водой и солью. Аккуратно вливаем соус в форму. Запекаем еще примерно 10 минут.
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