Как быстро приготовить вкусное песочное печенье из самых простых продуктов
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Рецепт бюджетного песочного печенья из самых простых продуктов.

Приготовление не займет много времени, а в результате получается вкусное домашнее печенье.

Продукты

1 яйцо; 
100 мл воды; 
100 мл подсолнечного масла;
2 пакетика ванильного сахара по 16 г; 
330 г муки; 
2 ч. л. разрыхлителя; 
50 г сахарной пудры. 

Приготовление

Смешайте в миске яйцо, воду, подсолнечное масло и ванильный сахар. 

Добавьте в несколько заходов муку и разрыхлитель. 

Замесите тесто. 

Отрывайте от теста небольшие кусочки и формируйте из них жгутики длиной около 4 см и толщиной в 1 см. 

Печенье выпекайте на противне, застеленном пергаментом, 30 минут при температуре 170 °С.

Теплое печенье панируем в сахарной пудре.

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