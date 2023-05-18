Как быстро приготовить вкусное песочное печенье из самых простых продуктов - Бюджетный рецепт
Рецепт бюджетного песочного печенья из самых простых продуктов.
Приготовление не займет много времени, а в результате получается вкусное домашнее печенье.
Продукты
1 яйцо;
100 мл воды;
100 мл подсолнечного масла;
2 пакетика ванильного сахара по 16 г;
330 г муки;
2 ч. л. разрыхлителя;
50 г сахарной пудры.
Приготовление
Смешайте в миске яйцо, воду, подсолнечное масло и ванильный сахар.
Добавьте в несколько заходов муку и разрыхлитель.
Замесите тесто.
Отрывайте от теста небольшие кусочки и формируйте из них жгутики длиной около 4 см и толщиной в 1 см.
Печенье выпекайте на противне, застеленном пергаментом, 30 минут при температуре 170 °С.
Теплое печенье панируем в сахарной пудре.
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