Как быстро приготовить вкусное песочное печенье из самых простых продуктов

Рецепт бюджетного песочного печенья из самых простых продуктов.

Приготовление не займет много времени, а в результате получается вкусное домашнее печенье.

Продукты

1 яйцо;

100 мл воды;

100 мл подсолнечного масла;

2 пакетика ванильного сахара по 16 г;

330 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

50 г сахарной пудры.

Приготовление

Смешайте в миске яйцо, воду, подсолнечное масло и ванильный сахар.

Добавьте в несколько заходов муку и разрыхлитель.

Замесите тесто.

Отрывайте от теста небольшие кусочки и формируйте из них жгутики длиной около 4 см и толщиной в 1 см.

Печенье выпекайте на противне, застеленном пергаментом, 30 минут при температуре 170 °С.

Теплое печенье панируем в сахарной пудре.

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