Рецепт обалденной рыбки под соусом "Провансаль"
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Ингредиенты:
рыба 500,
масло сливочное 20,
сливки 50,
сыр 60,
хлеб белый, обжаренный в масле с чесноком 300,
соль,
перец.
Для соуса:
масло сливочное 20,
лук нарезанный 75,
мука 50,
вода или бульон 300,
томатное пюре 80,
маслины 20.
Способ приготовления:
Рыбу разделывают на куски, смазывают маслом, сливками, обсыпают тертым сыром и жарят до готовности. Кладут рыбу на гренки. Растапливают сливочное масло, тушат лук, добавляют муку и жарят в течение нескольких минут, постепенно добавляют воду или бульон с томатом-пюре, кладут маслины и кипятят несколько минут. Приправляют и подают горячие куски рыбы с соусом.
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