Рецепт обалденной рыбки под соусом "Провансаль"

Предлагаем рецепты из рыбы и морепродуктов на каждый день. Легко и на любой вкус.

Ингредиенты:

рыба 500,

масло сливочное 20,

сливки 50,

сыр 60,

хлеб белый, обжаренный в масле с чесноком 300,

соль,

перец.

Для соуса:

масло сливочное 20,

лук нарезанный 75,

мука 50,

вода или бульон 300,

томатное пюре 80,

маслины 20.

Способ приготовления:

Рыбу разделывают на куски, смазывают маслом, сливками, обсыпают тертым сыром и жарят до готовности. Кладут рыбу на гренки. Растапливают сливочное масло, тушат лук, добавляют муку и жарят в течение нескольких минут, постепенно добавляют воду или бульон с томатом-пюре, кладут маслины и кипятят несколько минут. Приправляют и подают горячие куски рыбы с соусом.

Источник