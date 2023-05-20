Пять классных добавок к яичнице-глазунье

Приготовьте яичницу-глазунью по нашему рецепту и подберите к ней добавку на свой вкус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, приготовить такое блюдо легко в домашних условиях, а добавки помогут внести новые краски в известный вкус.

1 порция, приготовление: 7 мин.

Что нужно:

2 крупных яйца С0

1 ст. л. сливочного или 2 ч. л. топленого масла

соль

Что делать:

1. Аккуратно, не повреждая желтки, разбейте яйца в мисочку. Посолите белки.

2. В неглубокой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на слабом огне. Сковорода не должна быть сильно горячей. Если у вас есть наполнители, они должны быть готовыми, их нужно добавить на этом этапе.

3. Аккуратно вылейте яйца из мисочки в сковороду и готовьте на среднеслабом огне, ничего не трогая и не перемешивая, не закрывая крышкой, 5 мин. Подавайте немедленно, посолив желтки.

Класные добавки к яичнице-глазунье: