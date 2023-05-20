Пять классных добавок к яичнице-глазунье
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Приготовьте яичницу-глазунью по нашему рецепту и подберите к ней добавку на свой вкус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, приготовить такое блюдо легко в домашних условиях, а добавки помогут внести новые краски в известный вкус.

1 порция, приготовление: 7 мин.

Что нужно:

2 крупных яйца С0
1 ст. л. сливочного или 2 ч. л. топленого масла
соль

Что делать:

1. Аккуратно, не повреждая желтки, разбейте яйца в мисочку. Посолите белки.

2. В неглубокой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на слабом огне. Сковорода не должна быть сильно горячей. Если у вас есть наполнители, они должны быть готовыми, их нужно добавить на этом этапе.

3. Аккуратно вылейте яйца из мисочки в сковороду и готовьте на среднеслабом огне, ничего не трогая и не перемешивая, не закрывая крышкой, 5 мин. Подавайте немедленно, посолив желтки.

Класные добавки к яичнице-глазунье:

  • Шкварки и лук: нарежьте соленое или копченое сало кубиками со стороной 1,5 см, лук (красный или обычный) - полуперьями, обжаривайте вместе 7-10 мин.
  • Брынза и зеленый лук: зеленый лук нарежьте кусочками длиной 1 см, брынзу крупно раскрошите.
  • Ветчина и сыр: ветчину нарежьте тонкими полосками, сыр - кубиками со стороной 1 см.
  • Сладкий перец и тимьян: очищенный сладкий перец нарежьте кубиками со стороной 1,5 см, обжарьте в масле с листочками тимьяна.
  • Помидоры и чеснок: помидоры нарежьте крупными дольками, чеснок - кружками, обжаривайте 4-5 мин.